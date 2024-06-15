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Олимпиада

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Легкоатлетка Кнороз: «Почему я не еду на Олимпиаду? Я ни в чем не виновата!»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Прыгунья с шестом Полина Кнороз после победы на Играх БРИКС призналась, что хотела бы поехать на Олимпиаду.

«Отстранение? Конечно, душа болит, я хочу поехать на Олимпийские игры, я ставлю всю жизнь на Олимпиаду, все в жизни делаю, чтобы на нее поехать. А делается все, чтобы я на неё не поехала. Почему? Я ни в чем не виновата. Оказавшись перед Коу, я бы спросила — почему? Я же просто обычная спортсменка», — сказала Кнороз.

Спортсменка преодолела планку на высоте 4,80 метра. Второе место заняла другая россиянка Аксана Гатауллина (4,55), а тройку лучших замкнула еще одна представительница России Татьяна Калинина (4,45). Предыдущим лучшим результом Кнороз на открытом воздухе была высота 4,75 метра, которая ей покорилась в 2021 году.

Аксана Гатауллина
Полина Кнороз
МОК
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