Кнороз одержала победу в прыжках с шестом на Играх БРИКС, обновив личный рекорд
Россиянка Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом в рамках Игр БРИКС, показав лучший результат в карьере.
Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 метра. Второе место заняла другая россиянка Аксана Гатауллина (4,55), а тройку лучших замкнула еще одна представительница России Татьяна Калинина (4,45).
Предыдущим лучшим результом Кнороз на открытом воздухе была высота 4,75 метра, которая ей покорилась в 2021 году.
Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани.
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