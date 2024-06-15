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Кнороз одержала победу в прыжках с шестом на Играх БРИКС, обновив личный рекорд

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Россиянка Полина Кнороз одержала победу в прыжках с шестом в рамках Игр БРИКС, показав лучший результат в карьере.

Кнороз преодолела планку на высоте 4,80 метра. Второе место заняла другая россиянка Аксана Гатауллина (4,55), а тройку лучших замкнула еще одна представительница России Татьяна Калинина (4,45).

Предыдущим лучшим результом Кнороз на открытом воздухе была высота 4,75 метра, которая ей покорилась в 2021 году.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани.

Полина Кнороз
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