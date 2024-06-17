Киселева назвала Игры БРИКС соревнованиями, которые необходимы российским спортсменам

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева рассказала, что Игры БРИКС — соревнования, которых очень не хватало российским спортсменам, на них они могут выступать с гимном и флагом.

«Спасибо всем организаторам за то, что соревнования состоялись. Игры БРИКС — это комплексный международный турнир, который проводится на самом высоком уровне. Это то, по чему изголодались наши спортсмены, чего им так не хватало. Они выступают с гимном, флагом, при полных трибунах. Здорово, что у нас в стране проходит такой праздник», — цитирует Киселеву ТАСС.

Игры БРИКС продлятся до 23 июня.