Киселева назвала Игры БРИКС соревнованиями, которые необходимы российским спортсменам
Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева рассказала, что Игры БРИКС — соревнования, которых очень не хватало российским спортсменам, на них они могут выступать с гимном и флагом.
«Спасибо всем организаторам за то, что соревнования состоялись. Игры БРИКС — это комплексный международный турнир, который проводится на самом высоком уровне. Это то, по чему изголодались наши спортсмены, чего им так не хватало. Они выступают с гимном, флагом, при полных трибунах. Здорово, что у нас в стране проходит такой праздник», — цитирует Киселеву ТАСС.
Игры БРИКС продлятся до 23 июня.
Источник: https://tass.ru/sport/21117653
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