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Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС, Тимошинина стала второй

Алина Савинова
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Россиянка Виктория Казанцева выиграла соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС.

Всего были представлены две участницы. Казанцева в сумме за пять прыжков набрала 345,10 балла. Серебряный призер чемпионата мира Юлия Тимошинина стала второй с результатом 305,70 балла.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
прыжки в воду
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