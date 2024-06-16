Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС, Тимошинина стала второй

Россиянка Виктория Казанцева выиграла соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС.

Всего были представлены две участницы. Казанцева в сумме за пять прыжков набрала 345,10 балла. С еребряный призер чемпионата мира Юлия Тимошинина стала второй с результатом 305,70 балла.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.