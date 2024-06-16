Казанцева победила в прыжках в воду с вышки на Играх БРИКС, Тимошинина стала второй
Россиянка Виктория Казанцева выиграла соревнования по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на Играх БРИКС.
Всего были представлены две участницы. Казанцева в сумме за пять прыжков набрала 345,10 балла. Серебряный призер чемпионата мира Юлия Тимошинина стала второй с результатом 305,70 балла.
Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в Казани. В соревнованиях принимают участие пять тысяч спортсменов из более чем 90 стран.
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