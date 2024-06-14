Каратэ на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 14 июня

Соревнования по каратэ на Играх БРИКС стартуют 14 июня 2024

14 июня пройдут финальные поединки по карате в рамках Спортивных Игр стран БРИКС. Медали разыграют в весовых категориях 60 кг, 67 кг, 75 кг у мужчин и 50 кг, 55 кг у женщин. Состязания состоятся центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани (Татарстан). Начало финальных поединков — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире бесплатно следить за соревнованиями по каратэ можно на телеканале «Матч ТВ». Начнется эфир на федеральном телеканале в 18.25 мск.

В рамках соревнований по каратэ на Играх БРИКС будет разыграно 12 комплектов медалей.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.