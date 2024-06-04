Винер заявила о деградации мирового спорта: «Все идет вниз, а мы все время доказываем»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер поделилась мнением о международной системе спорта на фоне российской.

«Все идет вниз, вниз и вниз, а мы все время доказываем. На Играх БРИКС мы будем выступать по своей программе, по своим правилам. Потому что упражнения без предмета — это основа гимнастики. Надеемся, что наша клубная система будет развиваться в рамках БРИКС», — цитирует Винер РИА «Новости Спорт».

Ранее российская гимнастка Лала Крамаренко заявила, что Игры БРИКС являются для нее важными соревнованиями.

Турнир пройдет с 11 по 24 июня 2024 года в Казани. В рамках Игр БРИКС спортсмены разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. На данный момент более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.