Индийская гимнастка Гарикипати планирует выступить на Играх БРИКС в Казани

Спортсменка из Индии Анания Гарикипати может выступить на турнире по художественной гимнастике, который пройдет в рамках Игр БРИКС.

«Мы бы хотели зарегистрироваться на Игры БРИКС. Нами уже отправлен запрос организаторам соревнований, и теперь мы ждем ответа», — рассказала ТАСС мать спортсменки Падмаджа Гарикипати.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

20-летняя Гарикипати в августе 2023 года принимала участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.