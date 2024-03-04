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Игры БРИКС

4 марта, 11:34

Индийская гимнастка Гарикипати планирует выступить на Играх БРИКС в Казани

Виктория Кравченко
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Спортсменка из Индии Анания Гарикипати может выступить на турнире по художественной гимнастике, который пройдет в рамках Игр БРИКС.

«Мы бы хотели зарегистрироваться на Игры БРИКС. Нами уже отправлен запрос организаторам соревнований, и теперь мы ждем ответа», — рассказала ТАСС мать спортсменки Падмаджа Гарикипати.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.

20-летняя Гарикипати в августе 2023 года принимала участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

Источник: https://tass.ru/sport/20145299
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