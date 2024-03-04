Индийская гимнастка Гарикипати планирует выступить на Играх БРИКС в Казани
Спортсменка из Индии Анания Гарикипати может выступить на турнире по художественной гимнастике, который пройдет в рамках Игр БРИКС.
«Мы бы хотели зарегистрироваться на Игры БРИКС. Нами уже отправлен запрос организаторам соревнований, и теперь мы ждем ответа», — рассказала ТАСС мать спортсменки Падмаджа Гарикипати.
Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня.
20-летняя Гарикипати в августе 2023 года принимала участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.
Источник: https://tass.ru/sport/20145299
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