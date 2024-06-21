Олимпийский чемпион Захаров: «Увидел флаг Германии на Играх БРИКС и подумал — как классно, что они приехали!»

Российский прыгун в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что сборные Германии и Великобритании поучаствуют в Играх БРИКС.

— Нужно, чтобы мы перемешивались друг с другом, прославляли спорт, особенно сейчас. Слава богу, мы как страна вообще создали эти соревнования. В кучу собрали все виды спорта, и к нам приехали даже не совсем дружественные страны. Я сижу на открытии, смотрю — Германия идет. Или флаг Великобритании.

— А они точно приехали?

— Флаги были. Может, в каких-то экзотичных видах спорта.

— А для вас они прямо недружественные?

— Нет, я никак не сопоставляю со спортом ни в коем случае. Но их сейчас так называют, время такое. Если мы скажем «дружественные», это вообще неправильно. Но, наоборот, приятно их видеть. Видишь флаг Германии и думаешь: вот это классно! Что они приехали. Мы как страна отводим другие моменты в сторону и говорим: идите лесом со своей политикой. Мы создадим свое и будем дружить.