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Олимпийский чемпион Захаров: «Не наша проблема, что другие не готовы к Играм БРИКС. Дайте 150 миллионов — привезем кого угодно»

Олимпийский чемпион Захаров прокомментировал конкуренцию на Играх БРИКС
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Директор по региональному развитию Федерации прыжков в воду, посол Игр БРИКС Илья Захаров в интервью «СЭ» прокомментировал конкуренцию на Играх и объяснил отсутствие соперников недостатком финансирования.

— Однозначно не так. Объясню почему. Я сейчас сам представляю федерацию, и мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать. К Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! У нас в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация? В чем?

— Что не убедили никого приехать. Не дожали.

— А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще на миллионов 150. И тогда мы будем уговаривать. У нас есть всероссийские соревнования, детские, юношеские, на которых мы поддерживаем тренеров и спортсменов. Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование. Такое, например, как в футболе. Мы, конечно, будем отрабатывать его — скажем: «Ребята, у нас солидные возможности, мы вам платим, приезжайте к нам». Как мы можем еще их убедить? Они же тоже продумывают, нужны ли им эти соревнования.

Для нас Игры БРИКС — серьезный старт. Мы доказали это тем, что провели отборочный чемпионат России перед Играми. Наши были готовы выступать со всеми. И дело не в призах и финансах, как многие думают. Но так случилось, что другие почему-то были не готовы. Это уже не наша проблема. Хотя у нас выступили восемь стран!

Илья Захаров в&nbsp;2017 году. «Мы создадим свое и будем дружить. Идите лесом со своей политикой». Олимпийский чемпион — об Играх БРИКС

прыжки в воду
Илья Захаров
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