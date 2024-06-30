Каноист Первухин — об Играх БРИКС: «Все супер. Казань нас здорово приняла»

Бронзовый призер Олимпиады по гребле Илья Первухин поделился мнением о прошедших Играх БРИКС.

«Да все супер, все здорово. Казань, как всегда, нас здорово приняла. Немножко с погодой не повезло — сильный левый ветер. Поэтому гоняться непросто. Приходится немножко хитрить, выгадывать дорожки более выгодные. Но в целом организация на высоком уровне. Старались брать медали самого высшего достоинства, но не всегда получается. Вот в последний день соревнований только серебро взял на дистанции 5000 м», — приводят «Известия» слова Первухина.

Первухин на Играх БРИКС завоевал три медали — золото в одиночной гонке на 1000 м, серебро на такой же дистанции в паре с Иваном Лиховидовым и в одиночной гонке на 5000 м.