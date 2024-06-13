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Метшин — о подготовке к Играм БРИКС: «Любое такое мероприятие выводит на новый уровень городскую инфраструктуру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что работы по подготовке к проведению Игр БРИКС оказали положительное влияние на развитие городской инфраструктуры Казани.

«Большая подготовка прошла. Любое такое мероприятие выводит на новый уровень городскую инфраструктуру, начиная от благоустройства, сферы гостеприимства — всего. Гостиничные номера, отели, кафе, рестораны, такси, цветы, фасады — все. Для меня как для мэра это большая радость. Безусловно, большая ответственность, много работы и какие-то определенные неудобства горожанам. Но все послевкусие в виде новой инфраструктуры остается жителям и будущим гостям», — цитирует ТАСС Метшина.

Церемония открытия Игр БРИКС прошла в среду.

Источник: https://tass.ru/sport/21082257
Ильсур Метшин
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