Метшин — о подготовке к Играм БРИКС: «Любое такое мероприятие выводит на новый уровень городскую инфраструктуру»

Мэр Казани Ильсур Метшин считает, что работы по подготовке к проведению Игр БРИКС оказали положительное влияние на развитие городской инфраструктуры Казани.

«Большая подготовка прошла. Любое такое мероприятие выводит на новый уровень городскую инфраструктуру, начиная от благоустройства, сферы гостеприимства — всего. Гостиничные номера, отели, кафе, рестораны, такси, цветы, фасады — все. Для меня как для мэра это большая радость. Безусловно, большая ответственность, много работы и какие-то определенные неудобства горожанам. Но все послевкусие в виде новой инфраструктуры остается жителям и будущим гостям», — цитирует ТАСС Метшина.

Церемония открытия Игр БРИКС прошла в среду.