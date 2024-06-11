Мамедов — об Играх БРИКС: «Даже при неконкурентоспособных соперниках это будет важное мероприятие»

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал о роли Игр БРИКС для российских спортсменов.

«Даже в ситуации, когда приедут абсолютно неконкурентоспособные команды, как в нашем виде спорта, это будет важное и интересное комплексное мероприятие. Тем более в Казани, где всегда все соревнования проводят на очень высоком уровне», — цитирует Мамедова Metaratings.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня.