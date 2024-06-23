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Сегодня, 13:00

Замминистра спорта Кадыров — об организации Игр БРИКС: «Казань может провести любое мероприятие, даже Олимпиаду»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров в разговоре с «СЭ» подвел итоги Игр БРИКС.

— Получилось хорошо. Люди приходили по билетам, на всех объектах большой интерес, почти все скупили заранее. Несмотря на сложные погодные условия, даже в жару на ту же греблю или легкую атлетику приходили и болели. Я лично рад двум моментам — широкая география стран-участниц и чуть меньшая, но все же большая география стран на пьедестале (34 страны. — Прим. «СЭ»).

Что теперь может принять Казань? Возможности города все знают, она может принять любое мероприятие. Даже Олимпиаду? Почему нет, только вместимость трибун немного увеличивать. Но на сегодняшний день говорить об Олимпийских играх, наверное, сложно, — заключил Кадыров «СЭ».

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.

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