Министр спорта Казахстана поблагодарил Россию за Игры БРИКС: «Это необходимый формат»

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев в разговоре с «СЭ» оценил проведение Игр БРИКС в Казани.

— Хотелось бы поблагодарить хозяев за великолепную организацию данного мероприятия. Мы приехали сюда впервые принять участие в спортивных мероприятиях БРИКС, приехали небольшой командой, 114 человек, и занимаем место в десятке по медалям. (У Казахстана две золотые награды, но в общей сложности их 29. — Прим. «СЭ») Я считаю, это неплохо.

Мы были свидетелями финала в фиджитал-футболе между Российской Федерацией и нашей казахстанской командой. Великолепная, чистейшая игра, ребята выложились, а результат... ну, спорт есть спорт. Я все равно благодарю всех!

У нас уникальная возможность — в 2026 году мы заявились на проведение Игр будущего, боремся за право их принимать, работаем над этим. И ошибки, которые были допущены в финале, попытаемся исправить.

Формат Игр БРИКС нравится, он уникальный, необходимый. Я как министр спорта за любые спортивные мероприятия. А если оно на таком уровне проводится, это объединяет, сплачивает, — сказал Маржикпаев «СЭ».

Игры БРИКС в Казани завершатся 23 июня. Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет.