Игры БРИКС: даты и город проведения соревнований 2024

Игры БРИКС в 2024 году пройдут в России

Спортивные игры стран БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. На соревнованиях в России будет разыграно 380 комплектов медалей в 29 видах спорта. Более 4700 спортсменов из 60 стран получили приглашение принять участие в Играх БРИКС-2024.

На Играх стран БРИКС в Казани будут представлены следующие виды спорта: бокс, дзюдо, карате, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, синхронное плавание, пляжный волейбол, теннис, шахматы, художественная гимнастика и другие.

На соревнованиях будет задействовано 18 спортивных объектов в Казани, включая Центральный стадион, Центр бокса и настольного тенниса, Казанскую академию тенниса, Дворец водных видов спорта, Дворец единоборств «Ак Барс» и другие сооружения.

11 июня пройдет официальная церемония открытия Игр стран БРИКС-2024, а 24 июня — закрытие.

БРИКС — межгосударственное объединение. С 2006 года в него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября 2023 года в союз вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.