Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 22 июня
Очередной соревновательный день на Спортивных играх стран БРИКС 2024 в Казани пройдет в субботу, 22 июня. В этот день разыграют 80 комплектов медалей. Спортсмены будут состязаться друг с другом в следующих дисциплинах: фехтование, художественная гимнастика, бокс, дзюдо и другие.
Смотреть бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 можно в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video, а также на телеканалах холдинга «Матч». Время начала трансляций ниже указано московское.
Расписание и трансляции соревнований 22 июня
«Матч ТВ»
10:55. Художественная гимнастика.
12:20. Бокс.
15:55. Дзюдо.
«Матч! Страна»
15:55. Бокс.
«Матч! Арена»
09:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Групповое упражнение. Финалы в отдельных видах.
11:00. Художественная гимнастика. Групповое упражнение. Финалы в отдельных видах.
12:55. Художественная гимнастика. Юниорки. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах.
16:25. Художественная гимнастика. Индивидуальная программа. Финалы в отдельных видах.
«Матч! Игра»
15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал.
17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал.
18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал.
Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.
Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».
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