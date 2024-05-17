Игры БРИКС 2024: когда и где пройдут соревнования в России

С 11 по 24 июня 2024 года в Казани состоятся Спортивные игры стран БРИКС. Более 50 стран подтвердили свое участие в соревнованиях, которые пройдут в России летом.

Ожидается, что более 4700 атлетов разыграют 380 комплектов наград в 29 видах спорта. Среди представленных дисциплин будут: бадминтон, бокс, конный спорт, плавание, спортивная борьба, тяжелая атлетика, фехтование, шахматы и многое другое.

Игры БРИКС-2024 пройдут на территории 18 спортивных объектах в Казани. Среди них: Центральный стадион, Казанская академия тенниса, Центр бокса и настольного тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Дворец водных видов спорта и другие сооружения.

БРИКС — межгосударственное объединение. С 2006 года в него входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, с 2011 года — ЮАР. С сентября 2023 года в союз вошли Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В 2023 году Игры БРИКС прошли в ЮАР. Тогда сборная России стала первой в медальном зачете с 59 наградами.