Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 07:00

Игры БРИКС 2024: дата и время церемонии открытия — как и где пройдет

Церемония открытия Игр БРИКС пройдет 12 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Логотип БРИКС.
Фото Global Look Press

Международное мультиспортивное соревнование Игры БРИКС пройдет с 11 по 24 июня в Казани. Турнир пройдет в преддверии октябрьского саммита БРИКС, который также состоится в столице Республики Татарстан.

Церемония открытия пройдет в МВЦ «Казань Экспо» в среду, 12 июня. В связи с небольшой вместимостью трибун, посетить ее смогут только участники Игр БРИКС.

Для всех остальных трансляцию церемонии в прямом эфире покажут на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть

1
0
Читайте также
Хоккеист «Ак Барса» Юдин рассказал о борьбе с раком и разводе
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
Белоусов направил телеграммы отличившимся в СВО бригаде и танковому полку
Спаллетти запутал всех, в «скуадре адзурре» всего три легионера и настоящий лудоман. Что происходит в сборной Италии накануне Евро-2024
Ферстаппен выиграл Гран-при Канады «Формулы-1»
Таиланд отказался от планов ввести туристический сбор
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дегтярев — об отстранении российских спортсменов: «Будем ждать и работать»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости