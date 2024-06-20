Художественная гимнастика на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Соревнования по художественной гимнастике на играх БРИКС начнутся 20 июня

Соревнования по художественной гимнастике среди женщин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани пройдут 20 по 22 июня в ФСТ «Центр гимнастики». В турнире примут участие спортсмены из сборной России, сборной Республики Беларусь и сборных других стран.

Соревнования будут включать в себя следующие дисциплины:

Индивидуальная программа, многоборье (без предмета, обруч, мяч, булавы, лента) — 09:55 мск

Групповое упражнение, многоборье (5 обручей, 3 ленты + 2 мяча) — 14:55 мск

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». В прямом эфире выступления спортсменок бесплатно покажут на телеканале «Матч Арена».

Расписание соревнований по художественной гимнастике 20 июня

9:30-14:05 — квалификация, юниорки

15:10-20:00 — квалификация, сениорки

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».