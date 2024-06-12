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Гурбанбердиева о своей форме перед Играми БРИКС: «Со здоровьем все печально, тренируюсь из последних сил»

Алина Савинова
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Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева рассказала, что с трепетом и интересом ждет предстоящие Игры БРИКС.

«Это новый и интересный формат. Любопытно посмотреть, как все будет выглядеть, интересно, как это будет организовано. Соревнования пройдут в Казани, там все всегда проходит на высшем уровне. С трепетом и интересом ждем этого турнира, это наш последний старт сезона», — приводит Metaratings.ru слова Гурбанбердиевой.

Также она ответила на вопрос о том, в какой форме подходит к соревнованиям.

«Это я увижу на самом турнире. Что касается физического здоровья, то все печально. Я тренируюсь из последних сил. Но все равно делаю все возможное, выполняю все в полном объеме. Думаю, я сейчас в достаточно хорошей форме», — добавила спортсменка.

Игры БРИКС в 2024 году пройдут с 11 по 24 июня в Казани. Участие в соревнованиях подтвердили более 90 стран. На Играх ожидается более 4500 участников из стран БРИКС и приглашенных государств.

Источник: Metaratings.ru.
Майя Гурбанбердиева
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