Губерниев заявил, что конкуренцию на Играх БРИКС не стоит сравнивать с Олимпиадой

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал проведение Игр БРИКС в Казани. Он отметил недостаток конкуренции.

«Конкуренцию даже сравнивать не будем с Олимпийскими играми. Это очевидно всем. Но главное было загрузить спортсменов. Есть отдельные сильные соперники из-за рубежа, но в целом конкуренция слабая. Если сравнить результаты пловцов с внутриамериканским отбором, мы начинаем сильно проигрывать, и этот проигрыш будет ещё больше, особенно когда команда не едет на Олимпиаду. Задача — продолжать проводить соревнования и приглашать на них спортсменов: БРИКС, содружество, все что угодно, хотя, конечно, катастрофа, когда на Играх выступает один Саша Мальцев, и у него нет соперников. Надо было как-то искусственно создавать конкуренцию», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

За все время сборная России выиграла 502 медали (262 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых). Россияне еще двумя днями ранее досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете Игр БРИКС.

Соревнования завершатся сегодня, 23 июня.