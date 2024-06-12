Гребец Косов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин рассказал, кто будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС.

«Артем Косов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр БРИКС. Артем — самый возрастной член нашей команды, заслуженный спортсмен, который родился, вырос и всю жизнь выступал за Татарстан. Ему, наверное, и правильно было делегировать эти полномочия», — цитирует Свирина ТАСС.

37-летний Косов трижды становился бронзовым призером чемпионатов Европы по академической гребле и один раз стал вице-чемпионом первенства Европы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 24 июня. Участие в Играх БРИКС подтвердили более 90 стран. Всего в составе делегаций приедут порядка 4600 человек, 3300 из которых атлеты.

Соревнования пройдут по 27 видам спорта. В их числе бадминтон, бокс, брейкинг, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол и другие.