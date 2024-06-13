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Сегодня, 14:00

Покровская об отстранении россиян: «Все равно у них ничего не получится. Россию не сравнить ни с какой-либо страной»

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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась с «СЭ» мнением об Играх БРИКС.

— Что для вас и для команды Игры БРИКС? Это все-таки международный турнир, где наконец-то есть сборная России.

— Ну, конечно. Для нас любые соревнования, не буду говорить банально, что праздник, но любые соревнования — это испытание сил. Для нас это очень важно. А турниры, где собираются хотя бы несколько стран — это уже для нас экзамены

— Для боевого духа, наверное, это тоже полезно? Все-таки больших соревнований сейчас нет, а Россию пытаются отстранять.

— Ничего, все равно у них ничего не получится. Россия она и есть Россия. Это наша сильная держава и ее не сравнить ни с какой-либо страной.

Игры БРИКС проходят в Казани с 11 по 24 июня.

(Денис Сафронов)

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