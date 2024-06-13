Гимнастка Васильева выиграла женское многоборье на Играх БРИКС, Мельникова — третья

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Российская гимнастка Лейла Васильева стала победительницей женского многоборья в спортивной гимнастике на Играх БРИКС.

Васильева набрала 56,450 балла. Второе место заняла россиянка Анна Калмыкова (56,100 балла), замкнула тройку лучших еще одна россиянка Ангелина Мельникова (55,550).

Игры БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.

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