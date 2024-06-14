Гимнастка Калмыкова стала первой в опорном прыжке на Играх БРИКС

Россиянка Анна Калмыкова выиграла опорный прыжок на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС.

15-летняя спортсменка получила 13,500 балла. Серебряным призером стала ее соотечественница Ангелина Мельникова, у которой 13,466 балла. Тройку лидеров замкнула представительница Узбекистана Жасмина Махмудова (12,616).

В четверг, 13 июня, Калмыкова заняла второе место в женском многоборье. Мельникова стала третьей.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Участие в турнире принимают более 90 стран.