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Сегодня, 16:27

Гимнастка Калмыкова стала первой в опорном прыжке на Играх БРИКС

Алина Савинова
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Россиянка Анна Калмыкова выиграла опорный прыжок на соревнованиях по спортивной гимнастике на Играх БРИКС.

15-летняя спортсменка получила 13,500 балла. Серебряным призером стала ее соотечественница Ангелина Мельникова, у которой 13,466 балла. Тройку лидеров замкнула представительница Узбекистана Жасмина Махмудова (12,616).

В четверг, 13 июня, Калмыкова заняла второе место в женском многоборье. Мельникова стала третьей.

Игры БРИКС проходят с 11 по 24 июня в Казани. Участие в турнире принимают более 90 стран.

Логотип Игр БРИКС. Игры БРИКС 2024 — основная информация: когда и где пройдут, какие страны участвуют и где смотреть
Спортивная гимнастика
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