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Сегодня, 11:21

Гимнастка Калмыкова получила право поступить в спортвуз без экзаменов

Виктория Кравченко
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Победительница Игр БРИКС в спортивной гимнастике Анна Калмыкова рассказала, что думает о своем будущем. В пятницу Калмыкова завоевала золото Игр БРИКС в опорном прыжке.

«Я учусь в 9-м классе, после окончания Игр буду сдавать ОГЭ, чтобы потом перейти в 10-й класс. Конечно, здорово, что я после окончания школы теперь получу право поступить в спортивный вуз без экзаменов. Но пока я не определилась с тем, где буду продолжать свое образование», — цитирует Калмыкову ТАСС.

Президент России Владимир Путин 12 июня подписал закон, который дает право победителям Игр стран БРИКС, Всемирных игр дружбы и Игр будущего поступать в спортивные вузы без экзаменов

Источник: https://tass.ru/sport/21108203
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