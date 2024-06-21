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Футболист «Рубина» провел тренировку со сборной Бразилии

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Руслан Безруков с игроками сборной Бразилии на Играх БРИКС.

Сборная Бразилии по футбольному двоеборью и игрок казанского «Рубина» Руслан Безруков провели совместную тренировку перед стартом латиноамериканской команды на Играх БРИКС.

Соревнования проходят в «Баскет-холле» с 20 по 22 июня. В рамках турнира командам нужно будет показать мастерство в футбольном симуляторе, а затем сыграть на реальной площадке. При этом все забитые голы будут суммироваться. Бразильские спортсмены уже не раз ярко проявляли себя на подобных соревнованиях — они побеждали в Фиджитал-играх и выходили в плей-офф Игр будущего в Казани.

Футболисты сборной Бразилии тепло поприветствовали Руслана и отметили, что знают о казанском «Рубине» и клубных успехах. Они объяснили Безрукову тонкости игры в футбольный симулятор, после чего спортсмены разбились на пары и сыграли друг против друга в режиме Volta.

Не обошлось и без разминки на площадке с мячом, а затем футболисты обменялись сувенирами и пожеланиями на будущее. Каждый игрок сборной Бразилии получил от Безрукова на память футболку и кепку с символикой «Рубина».

«Я всегда хотел сыграть с бразильцами, и можно сказать, что моя мечта сегодня сбылась. Интересно было попробовать формат футбольного двоеборья. Уверен, что болельщики не пожалеют, если придут посмотреть на турнир Игр БРИКС по этому виду спорта», — рассказал Руслан Безруков.

«Мы рады вновь оказаться в Казани и познакомиться с еще одним чудесной спортивной ареной — «Баскет-холлом». Большая честь для нашей командой провести тренировку с игроком «Рубина». Этот клуб знают и уважают в Бразилии, немало великолепных футболистов из нашей страны играли в Казани и добивались успехов с «Рубином». Надеемся порадовать зрителей Игр БРИКС яркой игрой, а если нам удастся победить, мы будем счастливы вдвойне! Ждем вас на трибунах!» — отметил менеджер бразильской команды Ренато.

Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня при участии более 3 тысяч спортсменов — представителей более 90 стран.

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