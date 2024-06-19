Филатов: «Российские шахматисты подтвердили свой класс на Играх БРИКС»
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал выступление российских шахматистов на Играх БРИКС.
«Поздравляю наших спортсменов Владислава Артемьева, Екатерину Лагно и Валентину Гунину с большим успехом в турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС. Медали дались нашим шахматистам в трудной борьбе, у них была серьезная конкуренция с игроками из Китая, Индии, Белоруссии и Узбекистана, но наши ребята вновь подтвердили свой класс и порадовали своих болельщиков. Желаю нашей команде успехов в следующих соревнованиях в Казани», — приводит слова Филатова ТАСС.
Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями турниров по быстрым шахматам.
19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.
Источник: https://tass.ru/sport/21132409
Новости