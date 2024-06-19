Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 06:46

Филатов: «Российские шахматисты подтвердили свой класс на Играх БРИКС»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал выступление российских шахматистов на Играх БРИКС.

«Поздравляю наших спортсменов Владислава Артемьева, Екатерину Лагно и Валентину Гунину с большим успехом в турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС. Медали дались нашим шахматистам в трудной борьбе, у них была серьезная конкуренция с игроками из Китая, Индии, Белоруссии и Узбекистана, но наши ребята вновь подтвердили свой класс и порадовали своих болельщиков. Желаю нашей команде успехов в следующих соревнованиях в Казани», — приводит слова Филатова ТАСС.

Владислав Артемьев и Екатерина Лагно стали победителями турниров по быстрым шахматам.

19 июня на Играх БРИКС шахматисты разыграют медали в блице.

Источник: https://tass.ru/sport/21132409
Андрей Филатов
2
0
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Мбаппе нужна операция, Хвича настроил против себя Россию. Что происходит на Евро-2024
Трамп заявил об опозорившем США на саммите G7 Байдене
Хирурги РДКБ восстановили ребенку череп после тяжелой аварии
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шахматист Артемьев прокомментировал победу на турнире по рапиду на Играх БРИКС

Игры БРИКС 2024: расписание и трансляции соревнований 19 июня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости