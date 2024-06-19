Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 19 июня

Личные первенства по фехтованию в рамках Спортивных Игр стран БРИКС состоятся в среду, 19 июня. Соревнования пройдут в центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани (Татарстан). Полуфиналы и финал индивидуального зачета начнутся в 17.30 по московскому времени. В программе: рапира у женщин, сабля у женщины и шпага у мужчин.

В прямом эфире бесплатно смотреть финал личного первенства можно на телеканале «Матч! Страна». Начнется эфир в 19.55 мск.

Игры БРИКС стартовали 12 июня и завершатся 24 июня в Казани. Главная цель турнира — укрепление дружеских спортивных связей между государствами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.