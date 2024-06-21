Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 21 июня

В Центре волейбола «Санкт-Петербург» в Казани пройдут соревнования по фехтованию среди команд по рапире, сабле и шпаге на Играх БРИКС 2024.

Смотреть прямую трансляцию финала командных соревнований по фехтованию на Играх БРИКС можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир стартует в 15.55 по московскому времени — тогда пройдет финал с рапирами у женщин. В 17.15 мск начнется показ мужских командных соревнований с шпагами. В 18.15 — женское командное первенство с саблями.

Видеосервис VK Video соцсети «ВКонтакте» также бесплатно покажет все поединки по фехтованию в пятницу в Казани.

Ознакомиться подробнее с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно по ссылке на материал «СЭ».