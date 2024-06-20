Фехтование на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 20 июня

Соревнования по фехтованию на играх стран БРИКС пройдут 20 июнф

Соревнования по фехтованию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани пройдут с 19 по 22 июня в Центре волейбола. В четверг, 20 июня, пройдет

личное первенство, которое стартует в 11:00 (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины). Полуфиналы и финал начнутся в 17:30 по московскому времени.

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». Турнир по фехтованию покажут на телеканале «Матч! Страна» с 19:55 (мск).

Расписание и трансляции соревнований по фехтованию 20 июня

11:00 — Личное первенство (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)

17:30 — Полуфиналы и финал личного первенства (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте «СЭ».