Фехтование на Играх БРИКС 2024: смотреть трансляцию соревнований 22 июня

Соревнования по фехтованию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани проходят с 19 по 22 июня в Центре волейбола. В субботу, 22 июня, пройдет командное первенство и финалы среди женщин (шпага) и мужчин (рапира и сабля).

Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». Турнир по фехтованию покажут на телеканале «Матч! Страна» с 19:55 (мск).

Расписание и трансляции соревнований по фехтованию 22 июня

09:00 — Командное первенство (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)

15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч! Игра»

17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч!

18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч!

Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.

Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте