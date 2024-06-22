Фехтование на Играх БРИКС 2024: смотреть трансляцию соревнований 22 июня
Соревнования по фехтованию среди женщин и мужчин в рамках Спортивных игр стран БРИКС 2024 в Казани проходят с 19 по 22 июня в Центре волейбола. В субботу, 22 июня, пройдет командное первенство и финалы среди женщин (шпага) и мужчин (рапира и сабля).
Бесплатные видеотрансляции Игр БРИКС 2024 проходят в прямом эфире в онлайн-сервисе VK Video и на каналах холдинга «Матч». Турнир по фехтованию покажут на телеканале «Матч! Страна» с 19:55 (мск).
Расписание и трансляции соревнований по фехтованию 22 июня
09:00 — Командное первенство (шпага/женщины, рапира/мужчины, сабля/мужчины)
15:55. Фехтование. Команды. Рапира. Мужчины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч! Игра»
17:15. Фехтование. Команды. Шпага. Женщины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч!
18:15. Фехтование. Команды. Сабля. Мужчины. Финал. Трансляция — на телеканале «Матч!
Полностью расписание и результаты доступны на официальном сайте соревнований.
Основная информация о предстоящих Играх БРИКС доступна в материале на сайте