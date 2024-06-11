Васильев об Играх БРИКС: «Удел сильных — создавать свой формат соревнований»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о проведении Игр БРИКС.

«Я позитивно отношусь к Играм БРИКС. Сидеть и ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к международным соревнованиям, нельзя. Это удел слабых, а удел сильных — это создавать свой формат. Возможно, он еще не самый конкурентный, но все впереди», — приводит Metaratings слова Васильева.

Игры БРИКС-2024 пройдут в Казани с 11 по 24 июня.