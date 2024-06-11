Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 06:11

Васильев об Играх БРИКС: «Удел сильных — создавать свой формат соревнований»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о проведении Игр БРИКС.

«Я позитивно отношусь к Играм БРИКС. Сидеть и ждать у моря погоды, когда отстранившие Россию мерзавцы вернут нас к международным соревнованиям, нельзя. Это удел слабых, а удел сильных — это создавать свой формат. Возможно, он еще не самый конкурентный, но все впереди», — приводит Metaratings слова Васильева.

Игры БРИКС-2024 пройдут в Казани с 11 по 24 июня.

Источник: Metaratings
2
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
В группе B Евро-2024 сыграют Италия, Испания, Хорватия и Албания
Spiegel узнал о разочаровании Зеленского отказом КНР посетить саммит в Швейцарии
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Президент Малави поручил начать поиски самолета с вице-президентом страны
Скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Вера Высочина
Популярное видео
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский призер Орябинская попала в состав сборной России на Игры БРИКС как запасная

Никита Шлейхер: «На Играх БРИКС буду бороться за победу на всех снарядах»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости