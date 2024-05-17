Дружинин заявил, что Китай пока не подал заявку на участие в Играх БРИКС

Президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин рассказал, что организация развивает отношения с коллегами из Китая.

Российские пловцы с марта 2022 года были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics. Осенью 2023 года организация разрешила спортсменам из России принимать участие в турнирах в нейтральном статусе.

«Российская федерация прыжков в воду находится в постоянном контакте с коллегами из Китая. Совсем недавно мы провели сбор в Чжаоцине, куда отправились 30 спортсменов и тренеров сборной команды. Более того, нам удалось провести матчевую встречу с китайскими спортсменами. Это довольно большой шаг вперед, учитывая нынешнюю ситуацию и то, что китайцы — номер один в нашем виде спорта», — приводит РИА Новости слова Дружинина.

Однако президент РФПВ отметил, что Китай пока не подавал заявку на участие в Играх БРИКС.

«Что касается выступления китайцев на Играх БРИКС, заявку на их участие оргкомитет не получал», — добавил он.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ожидается более 4500 участников из стран БРИКС и приглашенных государств в более чем 20 видах спорта.