Белявский: «Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский поделился ожиданиями от Игр БРИКС в Казани.

«Ожидания от Игр БРИКС максимально положительные. Казань прекрасно умеет проводить подобные большие соревнования и всегда делает это на самом высоком уровне. Я в 2013 году принимал участие в Универсиаде и до сих пор вспоминаю ее с теплом. Не считаю, что Игры БРИКС — это альтернатива международным соревнованиям, потому что это и есть международный турнир. Но не могу ничего сказать про соперников, так как ещё не видел состав участников», — цитирует Белявского Metaratings.ru.

Спортивные игры стран БРИКС будут проходить с 11 по 24 июня 2024 года на территории 18 спортивных объектов в Казани. Участие в соревнованиях подтвердили 97 стран.