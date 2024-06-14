Экс-гимнастка Нагорная — об Играх БРИКС: «Надеюсь в будущем гостей будет намного больше. Пока что их не так много»

Бывшая российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС в Казани.

«Атмосфера на Играх БРИКС потрясающая. Наконец-то мы дождались в нашей стране таких крупных стартов. Признаюсь честно, уже соскучились по международным турнирам, по таким выступлениям, долго ждали. Для каждого спортсмена это настоящий праздник. Конечно, ждем больше гостей, пока что их не так много. Надеюсь, что в следующем году или когда еще будут такие же крупные соревнования, иностранцев будет намного больше.

Казань всегда тепло нас принимает, здесь часто проходят крупные соревнования по спортивной гимнастике, и все рады оказаться именно здесь. Тут спортивный народ живет, хочется приезжать сюда каждый год», — сказала Нагорная.

Дарья завершила спортивную карьеру в 2021 году и вышла замуж за олимпийского чемпиона Никиту Нагорного.