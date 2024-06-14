Игры БРИКС
Новости
Статьи
Главная
Игры БРИКС

Сегодня, 10:00

Экс-гимнастка Нагорная — об Играх БРИКС: «Надеюсь в будущем гостей будет намного больше. Пока что их не так много»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая российская гимнастка Дарья Нагорная (Спиридонова) в интервью «СЭ» поделилась впечатлениями от турнира по спортивной гимнастике в рамках Игр БРИКС в Казани.

«Атмосфера на Играх БРИКС потрясающая. Наконец-то мы дождались в нашей стране таких крупных стартов. Признаюсь честно, уже соскучились по международным турнирам, по таким выступлениям, долго ждали. Для каждого спортсмена это настоящий праздник. Конечно, ждем больше гостей, пока что их не так много. Надеюсь, что в следующем году или когда еще будут такие же крупные соревнования, иностранцев будет намного больше.

Казань всегда тепло нас принимает, здесь часто проходят крупные соревнования по спортивной гимнастике, и все рады оказаться именно здесь. Тут спортивный народ живет, хочется приезжать сюда каждый год», — сказала Нагорная.

Дарья завершила спортивную карьеру в 2021 году и вышла замуж за олимпийского чемпиона Никиту Нагорного.

Дарья Нагорная (Спиридонова)
2
0
Читайте также
Полиция Германии предложила болельщикам заменить алкоголь каннабисом во время Евро-2024
Лучший игрок РПЛ: как голосовали футболисты «Пари НН»
Раненный при обстреле ВСУ военкор НТВ Ивлиев остался без руки
Болезнь Мбаппе, стареющий Роналду, хаос в Германии. Главные интриги Евро-2024 по футболу
Азербайджан сообщил о завершении вывода миротворцев РФ из Карабаха
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Белявский назвал перспективным индийского гимнаста на Играх БРИКС

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости