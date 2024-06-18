Борьба на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 18 июня

18 июня в Казани во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдут финальные схватки по вольной борьбе в нескольких весовых категориях — до 57 кг, до 61 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 74 кг, до 79 кг, до 86 кг, до 92 кг, до 97 кг и до 125 килограммов.

Смотреть прямую трансляцию соревнований по вольной борьбе во вторник можно будет на каналах «Матч Страна» и «Матч Боец». Прямой эфир начнется в 18.25 по московскому времени. Схватки также покажут бесплатно в онлайн-сервисе VK Video.

Среди известных представителей сборной России по вольной борьбе на соревнованиях в Казани выступают Светлана Липатова, Екатерина Кошкина, Рахман Тавмурзаев и другие спортсмены.

Ознакомиться подробнее с расписанием Спортивных Игр стран БРИКС 2024 и другой полезной информацией можно на официальном сайте соревнований.

Игры БРИКС 2024: главные трансляции соревнований 18 июня