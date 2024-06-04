Болельщики раскупили все билеты на финалы Игр БРИКС в семи видах спорта

За десять дней до старта Игр БРИКС раскуплены все билеты на финалы соревнований по бадминтону, боксу, настольному теннису, прыжкам в воду, синхронному плаванию, спортивной и художественной гимнастикам.

«Цифры прекрасные. Мы видим, что интерес к спортивным мероприятиям в России очень высокий, всё больше людей посещают соревнования. Уверен, что трибуны будут заполнены не только на финалах. До начала Игр БРИКС осталось чуть больше недели, думаю, что билеты еще активно раскупят. Но уже можно отметить, что идея этого турнира воплотилась в отличное мероприятие. Ожидаем гостей из других стран, уверен, они оценят наше гостеприимство. А сами Игры пройдут на высоком уровне», — сказал председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Игры БРИКС пройдут с Казани и Москве с 11 по 24 июня. Церемония открытия состоится в столице Татарстана 12-го числа. За сборную России на турнире выступят 115 спортсменов. Также в заявке команды 30 сопровождающих (тренеры и медицинский персонал).