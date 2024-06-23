Более 100 участников Игр БРИКС обратились за медицинской помощью за время соревнований в Казани

Главный врач отряда Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России на Играх БРИКС Андрей Абрамов рассказал, что за медицинской помощью обратились более 100 участников.

«За время проведения соревнований за медицинской помощью обратились более 100 участников. Спортсмены сборной России, иностранные спортсмены и члены делегаций. Во время проведения Игр БРИКС мы столкнулись с несколькими нетривиальными случаями — экстренные травмы, требовавшие необходимости госпитализации. Один из таких случаев — у спортсмена сборной России по карате на первой минуте боя случилась травма нижней конечности, потребовавшая экстренной госпитализации и неотложного хирургического вмешательства», — цитирует Абрамова ТАСС.

За все время сборная России выиграла 502 медали (262 золотых, 141 серебряную и 99 бронзовых). Россияне еще двумя днями ранее досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете Игр БРИКС.

Соревнования завершатся сегодня, 23 июня.