Бокс на Играх БРИКС: смотреть прямую трансляцию соревнований 21 июня

В Центре бокса и настольного тенниса в Казани 21 июня пройдут полуфинальные боксерские поединки среди мужчин в разных весовых категориях на Играх БРИКС 2024. Спортсмены будут драться в категориях до 60, 63,5, 67, 71, 80 и 86 кг.

Смотреть прямую трансляцию боев по боксу можно будет на телеканале «Матч Боец» по подписке. Эфир начнется в 11.55 по московскому времени и продлится до 15.00. Следующая трансляция стартует на «Матч Боец» в 15.55 по московскому времени.

Видеосервис VK Video также бесплатно покажет все поединки боксеров в пятницу в Казани для всех пользователей соцсети.

Ознакомиться с расписанием и трансляциями соревнований Игр БРИКС 2024 21 июня можно в материале «СЭ».