Батыршина и Карадениз стали послами Игр БРИКС

Серебряная призерка Олимпиады Яна Батыршина и бывший футболист казанского «Рубина» Гекдениз Карадениз стали послами Игр стран БРИКС в Казани.

Церемония посвящения в послы состоялась на форуме «Россия — Исламский мир» в «Казань Экспо». Статуэтки послов знаменитым спортсменам вручил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

По словам Яны Батыршиной, турнир станет значимым событием в мировом спорте.

«Я очень рада стать послом Игр БРИКС, которые пройдут на моей исторической родине, в Казани. Столица Татарстана — один самых спортивных городов нашей страны, тут есть огромный опыт проведения международных спортивных событий. Уверена, что и Игры стран БРИКС пройдут на высочайшем уровне», — заявила Яна Батыршина.

«Игры стран БРИКС привлекают все больше громких спортивных имен — как среди участников, так и среди амбассадоров и официальных лиц, которые планируют посетить турнир в Казани. Мы готовы проявить все наше гостеприимство и весь опыт для того, чтобы Казань в очередной раз подтвердила звание спортивной столицы России и одного из центров мирового спорта», — рассказал Владимир Леонов.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. Ожидается более 4500 участников из стран БРИКС и приглашенных государств в более чем 20 видах спорта. На обновленных спортивных объектах Казани выступят лидеры сборной России, такие как чемпион мира и Европы по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, многократная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, чемпионка России по художественной гимнастике Лала Крамаренко, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по дзюдо Нияз Ильясов.