Ассоциации международных федераций рекомендовали атлетам не участвовать в турнирах в России

Ассоциации международных федераций олимпийских летних и зимних видов спорта рекомендовали спортсменам не участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России.

«Ассоциации подтвердили свои рекомендации не участвовать каким-либо образом в подобных политически мотивированных спортивных мероприятиях» и что каждая международная федерация должна отказаться от включения таких соревнований в свой международный спортивный календарь и не должна признавать результаты, достигнутые спортсменами на этих мероприятиях», — цитирует заявление пресс-службы МОК ТАСС.

В 2024 году в России планируется проведение Игр БРИКС (12-23 июня) и Всемирных игр дружбы (15-29 сентября).