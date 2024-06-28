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Сегодня, 18:00

Артемьев считает, что у Игр БРИКС высокий потенциал

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Владислав Артемьев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев в интервью «СЭ» прокомментировал свое выступление на Играх БРИКС-2024.

— В Казани ты взял три золота и одно серебро. Не обидно, что в любимом блице уступил Андрею Есипенко?

— Был немного расстроен, поскольку считал себя фаворитом в блице. С другой стороны, была короткая дистанция — всего 11 туров. Понимал, что даже одна осечка может сильно сказаться на шансах. Так и получилось. Плюс Андрей здорово провел турнир, хотя если бы было побольше туров, то думаю, что догнал бы его на финише. Обидно, но какой-то депрессии точно не было. Тем более что после этого мы выиграли два командных турнира.

— Честно, конкуренция была не очень высокой?

— Конечно, хотелось бы, чтобы в Казань приехали топовые оппоненты. Главные звезды. Но все-таки на Играх БРИКС собрались представители Индии, Китая, Узбекистана, сильный белорус Максим Царук. Их примерный уровень — 2500-2600. Легкой прогулки не было, но оппозиция могла бы быть и сильнее. Однако считаю, что у Игр БРИКС хороший потенциал. Объективно сложно получить идеальный продукт с первого раза. Над этим надо работать. Верю, что соревнования в этом формате с каждым разом будут все сильнее.

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