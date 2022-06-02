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Сегодня, 12:30

Бывший партнер Дацюка вошел в клуб настоящих легенд. Там семь русских, но финнов еще недавно не было

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Валттери Филппула.
Фото AFP
Валттери Филппула.
Фото AFP
Бен Боунс и Валттери Филппула.
Фото AFP
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Валттери Филппула — первый финский игрок «Тройного золотого клуба».

«Тройной золотой клуб» — элитарное сообщество титулованных хоккеистов и тренеров. Входной билет получают легенды, выигравшие Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду. Победа в каждом турнире — выдающееся достижение, а пробитый «тройник» — космический успех. Недаром международной федерации пришла идея отметить титулованных игроков в отдельном клубе как дополнительный бонус к завоеванным трофеям.

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До окончания ЧМ-2022 Финляндия и США оставались единственными хоккейными сверхдержавами, представители которых не попали в почетный список. Шведы Хокан Лооб, Матс Нэслунд и Томас Юнссон первыми прописались в ТЗК — после победы на Олимпиаде-1994. Россиянам Валерию Каменскому и Алексею Гусарову, выигрывавшим ОИ и ЧМ еще со сборной СССР, помог завоеванный с «Колорадо» Кубок Стэнли-1996 (помимо них, в клуб вошли еще пять россиян: Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов и Дацюк). Первыми канадцами, которые собрали три трофея, стали Роб Блейк, Джо Сакик и Брендан Шэнахан. Позднее к ним присоединились чехи Яромир Ягр и Иржи Шлегр. Финны отсутствовали в элитном клубе, пока Валттери Филппула на закате карьеры не дополнил Кубок Стэнли золотыми медалями Олимпиады и домашнего чемпионата мира.

Валттери Филппула. Фото AFP
Валттери Филппула.
Фото AFP

Филппула — первый финн, вошедший в ТЗК. Парадокс: Валттери опередил таких легендарных соотечественников, как Яри Курри и Теему Селянне. Кумиров миллионов мальчишек и послов хоккея в мире. Правда, до «Тройного золотого клуба» форварды не добрались, а первопроходцем среди Суоми стал скромный Филппула из третьего звена чемпионского «Детройта» — 2008. Любопытно, что в ТЗК включены аж семь игроков того состава «Ред Уингз» и главный тренер Майк Бэбкок. Канадский коуч перед подписанием Филппулы сравнивал финна с другой легендой «Детройта» Хенриком Зеттербергом. Валттери не вырос в топ-центра, но доказал свою полезность как универсальный боец, который умело обращается с шайбой по обе стороны площадки.

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Вернемся к легендарным финнам. Как же получилось, что не самый известный форвард Филппула уделал прославленных хоккеистов из Страны тысячи озер? Селянне выигрывал Кубок Стэнли с «Анахаймом», но на ЧМ и Олимпиадах не поднимался выше серебра. Один из лучших нападающих на рубеже веков проиграл два финала жизни со сборной: на Играх-2006 в Турине в скандинавском дерби шведам, а на ЧМ-1999 — чехам.

Яри Курри выиграл пять Кубков Стэнли, вошел в энхаэловский Зал славы, но со сборной не добился громких побед. Грядку наград НХЛ дополняют серебро ЧМ-1994 и бронза Олимпиады-1998 в Нагано. Саку и Микко Койву побеждали на чемпионатах мира, но до Кубка Стэнли с «Монреалем» и «Миннесотой» не добрались. Как и до золота Олимпиад. Высшее достижение братьев — серебро Турнира-2006. Четвертый финский бомбардир в истории НХЛ Олли Йокинен провел 1237 матчей в лиге, но из них только шесть — в плей-офф. Нетрудно догадаться, что ничего слаще первого раунда партнер Павла Буре по «Флориде» не пробовал.

Бен Боунс и Валттери Филппула. Фото AFP
Бен Боунс и Валттери Филппула.
Фото AFP

Войти в ТЗК Филппуле помогло возвращение в Европу. После окончания энхаэловской карьеры Валттери прописался в Швейцарии. Контракт с «Женевой» позволял спокойно приезжать в сборную. Юкка Ялонен уважает ветерана — на домашнем ЧМ и пекинской Олимпиаде форварда выбирали капитаном. И оба турнира финская машина завершила триумфально. Филппула повторил путь партнера по чемпионскому «Детройту» Павла Дацюка. Волшебник выиграл Олимпиаду, будучи звездой СКА, когда в Пхенчхан не отпустили хоккеистов НХЛ. Этим фактом скептики объясняют неполноценность Дацюка и Филппулы как членов «Тройного золотого клуба». Желание принизить достижения хоккеистов не имеет ничего общего со здравым смыслом.

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«Тройной золотой клуб» не превратит Филппулу во второго Селянне или Курри. Не сделает новым народным любимцем. Однако карьера Валттери получилась по-своему событийной. Бывший форвард «Детройта» занимает 11-е место по результативности среди финнов в НХЛ. Звания первопроходца Суоми в ТЗК у экс-партнера Дацюка не отнять. У Филппулы остался последний год по контракту с «Женевой», который может закольцевать крутую карьеру форварда. Кубок Стэнли, больше тысячи матчей в НХЛ, золото ЧМ и ОИ, солидные контракты — что еще нужно для хоккейного счастья? По данным ИИХФ, в чемпионатах мира участвовали более 15 тысяч игроков. Около 9 тысяч — в розыгрыше Кубка Стэнли, и около 4 тысяч бились за олимпийское золото. Только 30 хоккеистов забрали все три трофея. Филппула — один из них.

Валтери Филппула
Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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