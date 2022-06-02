Бывший партнер Дацюка вошел в клуб настоящих легенд. Там семь русских, но финнов еще недавно не было

Валттери Филппула — первый финский игрок «Тройного золотого клуба».

«Тройной золотой клуб» — элитарное сообщество титулованных хоккеистов и тренеров. Входной билет получают легенды, выигравшие Кубок Стэнли, чемпионат мира и Олимпиаду. Победа в каждом турнире — выдающееся достижение, а пробитый «тройник» — космический успех. Недаром международной федерации пришла идея отметить титулованных игроков в отдельном клубе как дополнительный бонус к завоеванным трофеям.

До окончания ЧМ-2022 Финляндия и США оставались единственными хоккейными сверхдержавами, представители которых не попали в почетный список. Шведы Хокан Лооб, Матс Нэслунд и Томас Юнссон первыми прописались в ТЗК — после победы на Олимпиаде-1994. Россиянам Валерию Каменскому и Алексею Гусарову, выигрывавшим ОИ и ЧМ еще со сборной СССР, помог завоеванный с «Колорадо» Кубок Стэнли-1996 (помимо них, в клуб вошли еще пять россиян: Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Малахов и Дацюк). Первыми канадцами, которые собрали три трофея, стали Роб Блейк, Джо Сакик и Брендан Шэнахан. Позднее к ним присоединились чехи Яромир Ягр и Иржи Шлегр. Финны отсутствовали в элитном клубе, пока Валттери Филппула на закате карьеры не дополнил Кубок Стэнли золотыми медалями Олимпиады и домашнего чемпионата мира.

Валттери Филппула. Фото AFP

Филппула — первый финн, вошедший в ТЗК. Парадокс: Валттери опередил таких легендарных соотечественников, как Яри Курри и Теему Селянне. Кумиров миллионов мальчишек и послов хоккея в мире. Правда, до «Тройного золотого клуба» форварды не добрались, а первопроходцем среди Суоми стал скромный Филппула из третьего звена чемпионского «Детройта» — 2008. Любопытно, что в ТЗК включены аж семь игроков того состава «Ред Уингз» и главный тренер Майк Бэбкок. Канадский коуч перед подписанием Филппулы сравнивал финна с другой легендой «Детройта» Хенриком Зеттербергом. Валттери не вырос в топ-центра, но доказал свою полезность как универсальный боец, который умело обращается с шайбой по обе стороны площадки.

Вернемся к легендарным финнам. Как же получилось, что не самый известный форвард Филппула уделал прославленных хоккеистов из Страны тысячи озер? Селянне выигрывал Кубок Стэнли с «Анахаймом», но на ЧМ и Олимпиадах не поднимался выше серебра. Один из лучших нападающих на рубеже веков проиграл два финала жизни со сборной: на Играх-2006 в Турине в скандинавском дерби шведам, а на ЧМ-1999 — чехам.

Яри Курри выиграл пять Кубков Стэнли, вошел в энхаэловский Зал славы, но со сборной не добился громких побед. Грядку наград НХЛ дополняют серебро ЧМ-1994 и бронза Олимпиады-1998 в Нагано. Саку и Микко Койву побеждали на чемпионатах мира, но до Кубка Стэнли с «Монреалем» и «Миннесотой» не добрались. Как и до золота Олимпиад. Высшее достижение братьев — серебро Турнира-2006. Четвертый финский бомбардир в истории НХЛ Олли Йокинен провел 1237 матчей в лиге, но из них только шесть — в плей-офф. Нетрудно догадаться, что ничего слаще первого раунда партнер Павла Буре по «Флориде» не пробовал.

Бен Боунс и Валттери Филппула. Фото AFP

Войти в ТЗК Филппуле помогло возвращение в Европу. После окончания энхаэловской карьеры Валттери прописался в Швейцарии. Контракт с «Женевой» позволял спокойно приезжать в сборную. Юкка Ялонен уважает ветерана — на домашнем ЧМ и пекинской Олимпиаде форварда выбирали капитаном. И оба турнира финская машина завершила триумфально. Филппула повторил путь партнера по чемпионскому «Детройту» Павла Дацюка. Волшебник выиграл Олимпиаду, будучи звездой СКА, когда в Пхенчхан не отпустили хоккеистов НХЛ. Этим фактом скептики объясняют неполноценность Дацюка и Филппулы как членов «Тройного золотого клуба». Желание принизить достижения хоккеистов не имеет ничего общего со здравым смыслом.

«Тройной золотой клуб» не превратит Филппулу во второго Селянне или Курри. Не сделает новым народным любимцем. Однако карьера Валттери получилась по-своему событийной. Бывший форвард «Детройта» занимает 11-е место по результативности среди финнов в НХЛ. Звания первопроходца Суоми в ТЗК у экс-партнера Дацюка не отнять. У Филппулы остался последний год по контракту с «Женевой», который может закольцевать крутую карьеру форварда. Кубок Стэнли, больше тысячи матчей в НХЛ, золото ЧМ и ОИ, солидные контракты — что еще нужно для хоккейного счастья? По данным ИИХФ, в чемпионатах мира участвовали более 15 тысяч игроков. Около 9 тысяч — в розыгрыше Кубка Стэнли, и около 4 тысяч бились за олимпийское золото. Только 30 хоккеистов забрали все три трофея. Филппула — один из них.