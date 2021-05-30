Словакам не хватило несколько минут, чтобы обеспечить место в плей-офф.

Хоккей

Чемпионат мира. Группа A

Швеция — Словакия — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Цегларик — 4, 19:07 — 0:1. Серенсен — 2 (Фриберг), 30:15 — 1:1. Олофссон — 2 (бол., Теммернес), 51:38 — 2:1. Лундестрем — 1 (мен., Холландер), 59:47 — 3:1.

Вратари: Рейдеборн — Гуска.

Штраф: 10 — 6.

Судьи: Черриг, Шрадер.

30 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Проиграв три матча из пяти, сборная Швеции поставила себя в крайне затруднительное положение. Чтобы выйти из группы, «Тре Крунур» должны были выигрывать и у Словакии, и у России, причем в основное время. Для команды, проигравшей датчанам и белорусам, задача непростая.

Можно делать скидку на то, что состав у шведов на этом чемпионате мира далеко не самый сильный. Ни одного защитника из НХЛ, средние вратари, а форварды, прилетевшие из Северной Америки, совсем не впечатляют. Но все привыкли к тому, что шведы при любом составе не падают ниже определенного уровня. Ни разу в современной истории скандинавы не пролетали мимо четвертьфинала.

Словаки были близки к тому, чтобы досрочно отправить соперника с турнира. В первом периоде у команды Крэйга Рэмси было заметное преимущество, которое она материализовала в гол лучшего бомбардира чемпионата мира Петера Цегларика. Шайба, правда, получилась случайной, но отразила превосходство Словакии в первые 20 минут матча.

Рэмси не только поставил сборной Словакии дисциплинированную и грамотную игру, но еще и доверяет молодежи. 17-летний Слафковски мог заметно увеличить преимущество своей команды, но не реализовал пару моментов в первом периоде, а во втором запорол стопроцентную возможность. Форвард пока заметно сыроват, но логику его приглашения понять можно: после выступления на взрослом ЧМ игрока заметят скауты клубов НХЛ, и на драфте (2022 года) он будет выбран еще выше. А высокий пик даст больший шанс заиграть в сильнейшей лиге мира.

Шведы же воспользовались такой расточительностью юниора. Серенсен опередил соперников на пятаке и с лета отправил шайбу в ворота.

А в третьем периоде долгожданную шайбу забросил форвард «Баффало» Виктор Олофссон. Игрок, который в НХЛ забивает в среднем в каждом третьем матче, в Риге просто пропал из виду. Правда, в самый нужный момент его снайперские качества выручили сборную.

Спокойно доиграть до победы у Швеции не получилось — два удаления в концовке матча заставили болельщиков понервничать. Скандинавы сдержали словаков с трудом, Рейдеборну периодически откровенно везло — он отбивал шайбу, не видя, куда она летит. Но, кажется, шведы заслужили эти три очка. Хотя бы ради того, чтобы интрига в группе закрутилась еще сильнее, а матч с Россией превратился в настоящую зарубу.