Как Бобровский играл за сборную: не получил доверия в Сочи, был любимым вратарем Знарка и тащил на Кубке мира

Сергей не провалил ни одного турнира в составе национальной команды.

Штаб сборной России отдал последнюю вратарскую квоту Сергею Бобровскому, который вместе с «Флоридой» не сумел ничего противопоставить в плей-офф монструозной «Тампе». Пока большинство игроков «Пантерз» готовились к отпускам, новокузнецкий воспитанник пересек океан и присоединился к российской команде в Риге. Бобровский не мог сыграть раньше четвертьфинала из-за пресловутого карантина и ковидного регламента турнира. И теперь перед тренерским штабом сборной дилемма — ставить Бобровского или по-прежнему доверять Александру Самонову, который уверенно провел групповой этап?

Сергей давно не привлекался в сборную. Последним вызовом для него был Кубок мира-2016 в Торонто. «СЭ» вспоминает, как двукратный обладатель «Везина Трофи» (приза лучшему вратарю сезона в НХЛ) играл за Россию на разных международных турнирах.

Олимпиада-2014

Как ни странно, первым взрослым турниром за сборную для Сергея стала домашняя Олимпиада в Сочи. К тому времени Бобровский отыграл четыре сезона в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус» и получил первую «Везину» в 2013 году. Кроме уроженца Новокузнецка, возглавлявший сборную Зинэтула Билялетдинов пригласил Семена Варламова из «Колорадо» и Александра Еременко из «Динамо». Конкуренция за пост номер один ожидаемо развернулась между энхаэловцами. За Варламова говорили опыт трех чемпионатов мира и поездка вместе с командой на ОИ-2010 в Ванкувер. За Бобровского — более ровный предолимпийский цикл.

На групповом этапе Семен обыграл Словению (5:2) и «засушил» Словакию (1:0). Бобровский получил более серьезного соперника — сборную США — и проиграл вошедшую в историю буллитную перестрелку Ти Джею Оши. Ох, как же тогда американец издевался над российским вратарем! В квалификации Сергей не оставил шансов нападению Норвегии (4:0), отразив все 22 броска, но в четвертьфинале с финнами Билялетдинов доверился голкиперу «Колорадо».

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И Варламов не выручил в самом важном, как позже выяснилось, матче Олимпиады. К 26-й минуте Семен трижды доставал шайбу из ворот. Забить вышедшему на замену Бобровскому финны не смогли, но и у россиян ничего не шло в атаке. Олимпийские игры для хозяев обернулись прожигающим душу разочарованием.

Чемпионат мира-2014

На постолимпийском чемпионате мира сборной уже руководили Олег Знарок с Харийсом Витолиньшем. Новые тренеры определили Бобровского основным вратарем, а на подстраховку вызвали перспективного Андрея Василевского и более опытного Антона Худобина. В Минске наша команда катком проехалась по всем соперникам, не проиграла ни одного матча и хоть как-то утешила болельщиков, сгладив разочарование от домашней Олимпиады.

Бобровский в Минске был королем. Пропустил только девять шайб в восьми матчах, оформил два «сухаря» и дважды взял реванш у Финляндии — в группе (4:2) и в финале (5:2). Сборная России второй раз за три года выиграла чемпионат мира, а Сергея абсолютно заслуженно признали лучшим вратарем турнира.

Чемпионат мира-2015

Через год Бобровский снова повел команду Знарка к золотым медалям ЧМ. Помогали голкиперу «Коламбуса» Константин Барулин и все тот же Худобин. По составам участников турнир в Чехии получился ярче, чем в Беларуси. Оставшиеся без медалей в Минске американцы и канадцы привезли более конкурентоспособные команды. Россияне ощутили это уже на групповом этапе, уступив США (2:4). Между прочим, это было первое поражение для Бобровского на чемпионатах мира.

Если в Минске сборной России не пришлось включать повышенную передачу, то в Чехии выигрывать на одном коньке не получалось. Больше подвигов требовалось и от вратарей. Сергей ровно отыграл в группе, в четвертьфинале отправил домой шведов. Далее на пути ко второму золоту подряд встретились американцы. Тот матч Бобровского в цветах сборной считаю одним из лучших в карьере.

Новокузнечанин стоял на ушах, сдерживая пусть не такое звездное, но голодное до побед нападение США. Запомнился Сергей не только эффектными сейвами, но и голевой передачей на победный гол Сергея Мозякина. Правда, передачей это можно назвать условно. Голкипер щитком отбил шайбу в борт, ее подхватил нападающий «Магнитки», который улетел к чужим воротам и бросил точно под перекладину.

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Операцию «Реванш за поражение в группе» россияне выполнили успешно, но в финале отлетели от канадцев (1:6) вместе с Кросби, Спеццой, Холлом и Эберле. Магии одного Бобровского и активности тройки Мозякин — Малкин — Кулемин оказалось недостаточно для победы.

Чемпионат мира-2016

На домашнем чемпионате мира-2016 за последний рубеж сборной отвечал новокузнецкий тандем Сергей Бобровский — Илья Сорокин. Знарок продолжал верить в голкипера «Коламбуса», несмотря на травмы и не самую впечатляющую игру в регулярке. Перед турниром нашу команду не без оснований относили к пулу главных фаворитов. Мощный состав с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Павлом Дацюком, Сергеем Мозякиным и супертройкой Панарин — Шипачев — Дадонов, вратарь — обладатель «Везины», тренер, покоривший два последних финала, — у сборной того созыва были все слагаемые для успеха. Но уже в первом матче чехи прописали российской команде хороший щелчок по носу, оставив звездное нападение без голов (0:3).

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Команда Знарка пришла в себя, выиграла остальные матчи в группе и без проблем разобралась с немцами в четвертьфинале (4:1), где, разумеется, ворота защищал Бобровский. Далее все неравнодушные к выступлению сборной испытали эффект дежавю. Домашняя арена, соперник — Финляндия, оптимальный состав с энхаэловцами и провал. Мы наступили на те же грабли, что и в Сочи два года назад, уступив финнам в вязкой игре (1:3). Упрекнуть Бобровского хоть в одной из трех пропущенных шайб язык не повернется. Но завершился турнир все-таки на позитиве. Россияне уничтожили американцев (7:2) — так Бобровский собрал полную коллекцию медалей чемпионатов мира: золото, серебро и бронза.

Кубок мира-2016

Бобровский — главный герой российской сборной на возобновившемся в 2016 году Кубке мира. Без Сергея и его выдающихся спасений команда Знарка могла и не выйти из группы. Боб выдержал обстрел сборной молодых звезд Северной Америки, пропустив три шайбы с 46 бросков, «засушил» финнов — это еще 21 сейв в копилку. При счете 0:0 Суоми создали пару вернейших моментов, но Сергей отказался пропускать в тот вечер — «Красная машина» победила 3:0.

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Голкипер продолжил творить чудеса и в полуфинале с Канадой. Два периода Сергей держал россиян в игре, но в третьем «Кленовые листья» расколдовали Бобровского, забили три гола и ушли в отрыв. Правда, если бы не пируэты Бобровского, итоговый счет получился бы куда неприличнее. Сейчас всем болельщикам сборной хочется только одного — чтобы Сергей вспомнил волшебство Кубка мира-2016 и показал в Риге хотя бы малую часть фокусов пятилетней давности.