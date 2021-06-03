Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

В четверг сборная России проведет самый важный матч сезона. На чемпионате мира в четвертьфинале придется сыграть с командой Канады. Понятно, почему мы нервничаем по этому поводу. Например, Валерий Брагин свой последний матч канадцам проиграл на молодежном чемпионате мира, хотя команда выигрывала по ходу игры, а там были собраны все лучшие молодые проспекты России. Да и вообще от североамериканцев нам доставалось на всех уровнях, еще помним, как совсем недавно юниорская сборная уступила им, опять в финале.

Но сейчас совсем другое дело. Команда Канады в Риге выглядит плохо, а четвертьфинал попала только потому, что у тренеров Латвии и Германии не хватило мозгов сыграть вничью в основное время, хотя их бы за этот результат никто не осудил. Канадцы привезли на турнир откровенный слабый состав, понадеявшись, что принадлежность к НХЛ будет пугать соперников, но все остались равнодушными. Тактика довольно простая, системы нет, а дырами в обороне пользовались все, кто хотел. Сборная России тоже привезла далеко не всех лучших, но на групповом этапе мы от матча к матчу становились сильней, наш хоккей становился осмысленным, и если сборная сыграет так, как выступала против Швейцарии, Чехии, а также два с половиной периода против Швеции, то должна победить. Легко или с проблемами — неважно. После сирены веселей обсуждать какие-то ошибки перед полуфиналом, чем отмечать плюсы, собираясь домой. И, конечно, мы ждем 19 часов, ведь именно в это время появится состав команды. Тренерский штаб сегодняшний день потратит на то, чтобы решить кто сыграет в воротах — Бобровский или Самонов. Очень трудная задача.

Выбор

Континентальная хоккейная лига назвала трех кандидатов на звание лучшего тренера сезона. Отсутствие нормальных критериев в таких конкурсах — основная проблема. Вероятно, приз дадут Бобу Хартли, ведь он привез в Балашиху Кубок Гагарина, «Авангард» при нем выиграл трофей спустя много лет. Но является ли он лучшим тренером? Конечно, нет. Потому что хороший тренер — тот, кто преодолевает различные трудности и добивается результата, а не пользуется несметными богатствами владельца. Да и приз Хартли — пощечина арбитрам, которых канадец постоянно оскорбляет. Боб до сих пор считает, что он тут один разбирается, а остальные недавно слезли с дерева.

Совершенно непонятно, что делает среди претендентов Игорь Никитин. Смотреть на ЦСКА очень тяжело. Фаворит — Андрей Разин, который действительно показал, как без больших денег, без звезд первого и второго уровня (лучший игрок там Александр Петунин, который был в скрытой аренде) можно добиться результата. Да, в плей-офф дальше первого круга команде не прошла, но слабой не выглядела. В тройку бы включил Крейга Вудкрофта, который довел до плей-офф команду без вратаря. А последним кандидатом был бы либо Анвар Гатиятулин, перед которым стояла задача смыть позор позапрошлого сезона, либо Андрей Скабелка, который сделал весьма боеспособный коллектив при серьезных ошибках менеджеров. Не всегда лучшие выигрывают Кубок.

Трансфер

Рижское «Динамо» в это межсезонье не стало повторять ошибок предыдущих лет. Прямо сейчас мы видим, что идет создание команды, которая уже не просто будет обреченно сидеть на последнем месте, а способна побороться и за преимущество своего льда в первом раунде. Это задача-максимум, но по крайней мере, рижане должны стабильно находиться в восьмерке.

Накануне, клуб забрал из «Куньлуня» последний хороший иностранный актив — Хантера Шинкарука. Он произвел впечатление еще в позапрошлом сезоне, хотя не отличался стабильностью, но в последнем чемпионате был лучшим в команде, которая не имела никаких шансов попасть в плей-офф. И дело не столько в 30 очках за 47 матчей. Канадец почти в каждой встрече был заметен, не обращал внимание на счет, шел вперед и старался сделать так, чтобы очередная неудача китайского клуба была не слишком позорной. Удивлен, что его не вытащили из клуба до дедлайна, впрочем, какие-то попытки были, только «Куньлунь» просил слишком серьезную компенсацию.

У Шинкарука контракт еще на сезон, но когда клуб должен за три месяца, до сих пор не имеет состава и главного тренера, то договориться проще. Не знаю, зачем рижане отдали права на Мартиньша Дзиеркалса, может быть, он уезжает в Европу? Динамовцы стали сильней, да и вообще команда стала гораздо интересней по именам. Накануне еще вернулся Нериюс Алишаускас. Теперь у Сергея Зубова десять защитников, которые будут бороться за семь мест в основе. С форвардами не так все хорошо, но Рудольф Червени и Шинкарук, подписанные на неделе — это первое-второе звено. Да и есть время укрепить атаку команде, которая не ограничена лимитом на легионеров.