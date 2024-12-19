Разбираемся в причинах подъема.

На прошедшем Кубке Первого канала реальную борьбу «России 25» навязала только Белоруссия. Команда Дмитрия Квартальнова обыграла Казахстан и сборную мира КХЛ, а в очном матче с россиянами уступила лишь в овертайме, предварительно сделав камбэк с 0:2. Успешное выступление сборной на КПК укрепило мысль о прогрессе местного хоккея. Белоруссию неизбежно сравнивают с Казахстаном — другой страной — участницей чемпионата КХЛ. Контраст между их результатами и подходом колоссальный.

Белорусы идут по клубам КХЛ и рвутся на драфт НХЛ

В отсутствие крупных международных турниров Россия осталась без серьезного спарринга. Белоруссия остается единственным соперником, способным оказать достойное сопротивление. Удивляться не стоит: половина игроков, вошедших в расширенный состав на КПК, представляет клубы КХЛ, а не только минское «Динамо». Владислав Еременко и Данила Паливко выиграли Кубок Гагарина с «Металлургом». Степан Фальковский и Сергей Сапего играют в СКА. Кирилл Готовец — важный защитник московского «Динамо», Иван Дроздов — один из лидеров основы ЦСКА, а без Ивана Кульбакова невозможно представить вратарскую линию «Торпедо».

Белорусы смело выходят за пределы Минска и становятся важными игроками в российских клубах. Спрос на них вырос после событий 2022 года, когда КХЛ покинули финские, шведские и чешские иностранцы. Рынок качественных российских игроков не настолько большой, чтобы закрыть потребности всех клубов. А белорусы, которые и ранее переезжали в Россию, оказались вполне привлекательными активами для многих команд.

С 2018 года белорусская школа стабильно поставляет талантливых юниоров на драфт НХЛ. А в 2023-м был установлен национальный рекорд. Клубы выбрали сразу четырех хоккеистов! Другое уникальное событие случилось на прошлом драфте. Артем Левшунов получил второй пик от «Чикаго» — и это тоже рекорд белорусского хоккея!

Стабильный интерес на драфте за последние годы подтверждает прогресс местной школы. Для сравнения: с 2006 по 2017 годы суммарно выбрали шесть игроков! И только один — Максим Сушко — дебютировал в НХЛ. Правда, в «Филадельфии» форвард задержался только на два матча. Сейчас же Протас, Шарангович и в нынешнем сезоне Колячонок закрепились как игроки основы.

Нападающий «Калгари» Егор Шарангович. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Частные случаи или отлаженная система?

Белоруссия не сравнится с Россией по обилию талантов. В силу демографии страна не может поставить много игроков среднего или высокого уровня. У соседей — другой путь. Внутренний чемпионат недостаточно конкурентный для развития, поэтому выбор многих игроков — искать варианты для продолжения карьеры в других странах. Часто хоккеисты уезжают в юниорские лиги Канады и США. Еременко провел три сезона в Западной лиге. Сушко три года отыграл в Лиге Онтарио. Илья Соловьев и Алексей Протас также пробивались на высший уровень через канадские юниорки. Список можно продолжить другими фамилиями.

Хочешь развиваться — уезжай из страны. Категорично, но в случае белорусов это так. В стране могут заложить качественную базу, но пробиваться на взрослый уровень талантливые игроки предпочитают через другие лиги. Минское «Динамо» не способно переварить всех молодых игроков. В МХЛ ресурсы также ограничены: там Белоруссия представлена одной командой — «Динамо-Шинник». Игроки, которых в возрасте 17-18 лет не видят в МХЛ или КХЛ, часто выбирают Северную Америку и отправляются набираться опыта за океан.

Большие таланты разными путями минуют местную Экстралигу, но в то же время за последние годы конкуренция во внутреннем чемпионате усилилась. Команды подравнялись, новая система проведения турнира (с 52 матчами в регулярке и плей-ин) сделала турнир содержательнее. Многие российские игроки, выбирая между ВХЛ и чемпионатом Белоруссии, все чаще останавливаются на Экстралиге. И недаром в стране иногда уже много лет поднимается вопрос о второй команде в КХЛ. Правда, дальше обсуждений и слухов этот процесс так и не зашел.

Хоккеисты сборной Белоруссии слушают гимн страны. Фото Федерация хоккея Республики Беларусь

Институт сборной и вступление в чемпионаты России

Отдельного внимания заслуживает местный институт сборных, созданный в 2010 году. Можно сказать, что белорусы переняли американский опыт, а именно — программу USNTDP, которая позволила американцам доминировать на ЮЧМ и стабильно завоевывать медали. Лучшие хоккеисты страны до 17 и 18 лет собираются в отдельную команду, полноценно тренируются на специальной базе в Раубичах и участвуют в местном чемпионате Высшей лиги — втором по силе первенстве Белоруссии (после Экстралиги). Через программу прошли Алексей Колосов, Дмитрий Кузьмин, Виталий Пинчук, Никита Пышкайло, Данила Климович и другие игроки. Победа на Кубке Чемпионов U17 в Челябинске — еще один пример эффективности института сборных.

Важным шагом в развитии детско-юношеского хоккея стало вступление белорусских команд в чемпионаты России. «Динамо-Джуниверс» представлено двумя возрастами в чемпионате Санкт-Петербурга (2010 и 2011 годы). Результаты — не самые печальные. 2010-й год играет на уровне «Северстали», дела у 2011-го идут хуже, команда занимает 10-е место из 12 в высшей группе. Также белорусы играют на первенствах округов. Весной сборная U17 завоевала Кубок Чемпионов в Челябинске среди сверстников из России, обыграв в финале «Трактор». После чего тренера Дмитрия Шульгу пригласили в «Белые Медведи» — это уже другой пример подготовки местных кадров.

Внутренняя проблема детского хоккея здесь и сейчас — чрезмерная централизация. В Минске процветают «Динамо-Джуниверс», «Юность» и школа имени Руслана Салея. Держат уровень школы Гомеля и Гродно. Однако их уровень сильно разнится с провинциальными командами, которые поставляют все меньше игроков на взрослый уровень. Перехватить игроков из областных команд в «Динамо-Джуниверс» — обычная практика. Внутренний чемпионат очень странно поделен по группам. По некоторым возрастам вырисовывается огромный разрыв. Поясним на примере «Химика» из Новополоцка — родины братьев Костицыных. Представленная в юниорской лиге команда 2007 года в нынешнем сезоне еще не одержала ни одной победы при разнице шайб 23-68.

Хоккеисты сборной Белоруссии празднуют гол в матче со Сборной мира КХЛ (6:1). Фото Федерация хоккея Республики Беларусь

Сильная, но отстраненная сборная

Белорусы не участвуют в чемпионатах мира с 2021 года, когда их сборная вылетела из элитной группы. Дальше наступило время международного бана, и национальная команда ограничивается локальными турнирами. Сейчас больше жаль талантливых хоккеистов, которые теряют возможность представить страну в международных матчах. Белоруссия собрала бы мощный состав и однозначно могла рассчитывать на выход в плей-офф. По каждой позиции в распоряжении Дмитрия Квартальнова было бы достаточно хоккеистов для решения этой задачи.

Вратарскую линию закрыли бы Алексей Колосов, пробивающийся в основу «Филадельфии», упомянутый выше Кульбаков и Никита Толопило из фарм-клуба «Ванкувера». Оборона больше включала бы представителей КХЛ, но не забываем о Колячонке из «Юты», суперталантливом Левшунове и прогрессирующем в АХЛ Илье Соловьеве. В атаке из выступающих за океаном форвардов можно легко собрать две тройки. Остальные места заполнят талантливые парни из КХЛ. В минском «Динамо» активно доверяют молодежи и вводят в состав местных парней не для галочки, а потому что они действительно заслуживают шанс играть в КХЛ.

Когда бы ни состоялось возвращение Белоруссии на международную арену, к этому событию страна подойдет с хорошим багажом. В перспективе трех-пяти лет молодые таланты, уже заявившие о себе по обе стороны океана, только окрепнут. А ведь еще подрастает немало дарований, которых также можем увидеть на драфте НХЛ в ближайшие годы. Белоруссия сделала большой шаг вперед, и нынешнее поколение хоккеистов идет к статусу самого талантливого в истории местного хоккея. Вот только чтобы удостовериться в этом, сборной нужно вернуться на мировые турниры.

Ориентировочный состав сборной Белоруссии



Вратари:

Колосов (Кульбаков, Толопило)



Защитники:

Левшунов — Колячонок

Еременко — Соловьев

Готовец — Сапего

Фальковский



Нападающие:

Шарангович — Протас — Сидоров

Дроздов — Пинчук — Горбунов

Алистров — Белевич — Климович

Мартынов — Стась — Мороз (Усов)