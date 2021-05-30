«На несколько минут Россия превратилась в ту сборную, которую все боятся». Что пишут в Швейцарии о поражении от команды Брагина

Обзор местных СМИ.

Пресса Швейцарии отмечает качественную игру команды в матче ЧМ-2021 против России, несмотря на итоговое поражение со счетом 1:4.

RTS — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

Сборная Швейцарии потерпела второе поражение на этом чемпионате мира в Риге. После провала в матче против Швеции швейцарцы теперь проиграли очень сильной сборной России — 1:4.

Если в матче со шведами не получалось почти ничего, то в этой игре Швейцария имела шансы, но была наказана за свои же ошибки. Российская команда использовала все недочеты обороны соперника, так что помочь Швейцарии не всегда мог и голкипер.

Швейцария все еще ждет новой победы над Россией. Последний раз это чудо случилось в 2000 году в Санкт-Петербурге (3:2).

SRF — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

C 3 мая 2000 года Швейцария не знает радости в матчах против России. Продолжилась черная серия и в Латвии. Сборная Швейцарии потерпела поражение на групповом этапе со счетом 1:4.

Десятое подряд поражение от России не казалось неизбежным результатом. И большую часть встречи Швейцария не уступала фавориту. Но в самый ответственный момент матча команда просто рассыпалась. После второго пропущенного гола у некоторых игроков просто опустились руки.

Bluewin — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

Радость от первого гола Нико Хишира на турнире продлилась совсем недолго. Через 134 секунды Павел Карнаухов забросил вторую шайбу в ворота Швейцарии и снова вывел Россию вперед. Ему ассистировал Сергей Толчинский, который отдавал голевой пас, сидя на льду.

А через пару минут забил уже сам Толчинский. Он подкараулил глупую ошибку Йонаса Зигенталера в своей зоне и использовал выход один на один.

Тот же Толчинский поставил финальную точку в матче, когда поразил пустые ворота в самой концовке.

Итоговый счет не отражает соотношения сил на льду. Но Швейцарии явно не хватило хладнокровия и где-то мастерства в самые ответственные моменты матча.

Thuner Tagblatt — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

На несколько минут Россия превратилась в ту сборную России, которую все боятся. Два раза Сергей Толчинский сотворил магию на льду. Сначала он прокатился по льду, сидя на пятой точке, но все равно смог дать голевой пас на партнера. Одной рукой.

А потом еще раз продемонстрировал свое мастерство, когда реализовал выход один на один с Рето Берра. Правда, предшествовала этому грубая ошибка Йонаса Зигенталера, который не попал по шайбе в своей зоне.

Именная такая резкая концовка и оставила столь неприятное послевкусие после этой игры. Потому что большую часть встречи Швейцария ни в чем не уступала сопернику. И заслуживала как минимум хотя бы одного очка.

Corriere del Ticino — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

Это поражение не лишает Швейцарию шансов на выход в четвертьфинал. Но вот шанс на первое место в группе уже утерян.

Несмотря на грозного соперника, главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер не стал изменять себе и снова пошел на перемены в составе. Он решил дать шанс проявить себя защитнику «Лозанны» Лукасу Фрику.

И именно от него ушел Антон Бурдасов, когда открывал счет в матче. Рето Берра не смог остановить бросок. Хотя защитник должен был остановить Бурдасова еще раньше и не позволить так легко выйти на ворота.

До этого момента подопечные Фишера производили очень приятное впечатление. Можно сказать, что игра была равной.

Tio — о поражении сборной Швейцарии в матче против России.

По итогу матча сборной Швейцарии не удалось набрать очков. И теперь можно забыть о притязаниях на первое место в группе. Но общий уровень игры заслужил похвалы от главного тренера команды Патрика Фишера.

«Это была игра высокого уровня. Нам не повезло, когда мы пропустили два гола за короткий промежуток времени. Но я доволен тем, что увидел на льду. Тем, что команда боролась. Россия очень хорошо играла в обороне.

В чем разница? В хладнокровии в завершающей стадии", — подвел итог матча тренер швейцарцев.